Processo per dirigenti del Comune, imprenditori e professionisti, finiti sotto inchiesta per una frana; il pm Davide Spina ha chiesto alla gup Maria Carmela Giannazzo il rinvio a giudizio di nove persone: Stefano Alletto, 61 anni, Giuseppe Colajanni, 76 anni, dirigente della sezione urbanistica del Comune di Caltanissetta, l’imprenditore Federico Fabio Turchio, 47 anni, Calogero Marchese, 68 anni, Stefania Giovanna Marchese, 40 anni, Alfonsino Ciringione, 68 anni, responsabile del procedimento relativo ai lavori nellazona, Giuseppe Tomasella, 55 anni, dirigenti della sezione Urbanistica del Comune, Giuseppa Patrizia Lacagnina, 61 anni, responsabile del servizio di Protezione civile e l’ex capo dell’Ufficio tecnico Armando Amico, 66 anni. Gli imputati chiamati a rispondere, a vario titolo, per presunte omissioni nei lavori, danni colposi, violazione delle norme che regolano la costruzione di edifici, al non avere rispettato le leggi sulle costruzioni antisismiche, rifiuto di atti d’ufficio e falso. Responsabilità da suddividere secondo la pubblica accusa tra l’azienda che avrebbe eseguito i lavori senza il via libera del Genio civile e non mettendo in sicurezza le strade di accesso alla zona e il Comune che non avrebbe vigilato.

