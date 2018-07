VILLALBA – Forte raffiche di vento alle ore 4:30 che hanno colpito il centro abitato e le periferie. E’ venuta a mancare per qualche ora l’energia elettrica ed ha crato danni a strutture tipo gazebo e tendoni da balcone. Inoltre, nella parte alta tra via Pio La Torre e calvario si sono spezzati vari alberi. In mattinata sono intervenuti gli operai comunali per rami d’alberi abbattuti che hanno ostruito carreggiate, rendendo difficoltoso il transito dei mezzi. Fortunatamente non si sono riscontrati danni a persone.

