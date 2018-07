Caltanissetta è da sempre città della bellezza e dell’eleganza, qualità riconosciute da tutti e, talvolta, oggetto di critica per la presunta fissazione dei nisseni a queste pratiche effimere. Però, la ricerca della forma e della bellezza fisica possono diventare occasione di competizione sportiva e di alti riconoscimenti. Così è stato per gli atleti della Fitness Club di Caltanissetta guidati da Alfonso Curatolo, coach di esperienza nazionale, che si sono posizionati ai primi posti di categoria nelle competizioni più prestigiose, tra cui quella tenutasi in luglio al Marriot di Roma, di livello nazionale assoluto. La competizione sportiva e i risultati di alcuni atleti spingono altri appassionati a migliorarsi nelle categorie e a perseguire la salute fisica e la cura del proprio corpo, specie nell’età matura, prevenendo acciacchi e patologie tipiche dell’età. Infatti la Federazione IFBB è attentissima ai controlli antidoping e non permette alcuna deroga all’uso di farmaci o sostanze non naturali.

Nell’ordine, gli atleti si sono così classificati a chiusura della stagione agonistica 2018: Sonia Barresi, 2a classificata al Campionato Siciliano IFBB cat. Bikini Junior (Foto in alto);

Ernesto Vinci: 1° classificato al Campionato Siciliano cat. Classic Bodybuilding; 2° classificato Campionato Italiano cat. Classic Bodybuilding – Hotel Marriot Roma; 1° classificato al II° Grand Prix Due Torri Siclia.

Sara Emanuela Mattioli: 1a al Sicilia Classic e 6a al Campionato Italiano cat. Bikini;

Vincenzo Zaccaria: 4° classificato al Sicilia Classic IFBB, cat. Men’s Physique +182 cm;

Marco Parello: 2° classificato Campionato Siciliano IFBB cat. Classic Physique.

