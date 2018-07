CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Si apprende dall’articolo pubblicato su “Il Fatto Nisseno” in data 25 luglio che il Comune di Caltanissetta ha convocato per lunedì 30 luglio presso il foyer del teatro Margherita un incontro per la Presentazione della “Carta dei Servizi dei tributi comunali e dei diritti del contribuente” nonostante la Federconsumatori Caltanissetta avesse chiesto un tavolo tecnico preventivo all’adozione del predetto documento al fine di rendere l’adozione di Questa carta partecipata e condivisa, portando a conoscenza dell’Amministrazione Comunale tutte le istanze provenienti dai cittadini che nel corso della propria attività associativa e di Sportello per l’utenza ha avuto modo di raccogliere.

Pur non condividendo questo modus operandì, la Federconsumatori di Caltanissetta è consapevole che la Carta dei Servizi è comunque uno strumento fondamentale per la tutela dei cittadini che permette loro di avere certezza sulle modalità, tempi di esecuzione e massima trasparenza del servizio.

Adempimento resosi necessario in particolar modo per un settore come quello di competenza dell’Ufficio Tributi sempre particolarmente delicato per il cittadino non professionista.

Ad ogni modo Questa associazione si riserverà, come sempre nell’esclusivo interesse e a tutela dei propri associati e dei cittadini tutti, di vigilare e verificare che i problemi riscontrati dall’utenza in passato non abbiano a ripresentarsi a seguito di queste novità organizzative e che in mancanza di una fattiva applicazione della Carta dei Servizi, si attiverà nelle sedi tutte che riterrà più opportune a tutela dei cittadini- utenti.

Presidente Luigia Lunetta

