ENNA – E’ stato arrestato ieri dalla polizia, in viale Diaz, ad Enna Alta, un uomo alla guida di un’auto completamente ubriaco. All’uomo è stato intimato l’alt e subito, una volta avvicinatisi, i poliziotti hanno notato il forte odore di alcol provenire dall’auto. Non era nemmeno in grado di reggersi in piedi. Si tratta di C.G., 46enne leonfortese, e si è dimostrato subito insofferente al controllo e farfugliando frasi sconnesse, palesando un evidente stato di ebbrezza alcolica, in maniera alquanto maldestra, tentando di eludere l’inevitabile sanzione, ha esclamato: “Il commissario Montalbano sono!”.

A quel punto i poliziotti notavano anche delle chiazze nel cavallo dei pantaloni, correlate ad incontinenza che confermava ancora di più che l’uomo fosse completamente ubriaco.

L’uomo si rifiutava di sottoporsi ai previsti test per verificare lo stato di ebbrezza, attraverso l’etilometro, e pertanto è stato denunciato ai sensi del codice della strada per il solo rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, punito dal legislatore analogamente al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. Inoltre, a C.G., è stata immediatamente ritirata la patente ai sensi dell’art. 186 Comma 2° Lettera c) del Codice della Strada e il veicolo è stato posto in stato di sequestro amministrativo ai fini della confisca.

L’uomo, nonostante tutto, a quel punto esclamava: “ma dove mi avete portato? Il mare dove sta? Il commissario Montalbano sono!”.

