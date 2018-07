Addio a Sergio Marchionne. Il manager è morto a Zurigo, nella clinica dove era ricoverato da fine giugno. Accanto a lui la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyler. “E’ accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’è andato”, ha detto John Elkann annunciando la morte dell’ex ad di Fca. “Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore”. “Un uomo speciale”, ha detto il nuovo ad di Fca Mike Manley che ha parlato oggi dopo la presentazione dei conti dell’azienda con il debito a zero come promesso da Marchionne.

Secondo quanto ha appreso La Stampa, l’amministratore delegato di Fca è entrato tre settimane fa all’ Universitatsspital per un’operazione alla spalla destra. Tutto si doveva chiudere con una breve convalescenza. Ha attraversato una prima fase di recupero durante la quale c’è stata una complicazione improvvisa e inattesa che lo ha portato a un arresto cardiaco. È stato trasportato nel reparto di rianimazione dove non è stato attaccato a macchine che in modo sistematico lo tenessero in vita. Mentre era in rianimazione ha avuto un ulteriore attacco cardiocircolatorio che lo ha portato a un decesso naturale. Secondo fonti dell’ospedale il tumore non è la causa del decesso. Sulla camera ardente e sul funerale non ci sono ancora indicazioni.

