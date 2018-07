CAMPOFRANCO – Si è spento nella giornata di mercoledì 18 luglio, dopo un malore, l’Agostiniano Scalzo di origini campofranchesi, padre Cherubino Falletta, al secolo Paolino, nato a Campofranco il 24 dicembre 1928 da Rosalia e Giovanni Falletta. Fu ordinato sacerdote il 27 giugno 1954 nel Duomo di Monreale da Mons. Francesco Carpino. Dal 1954, tranne un anno in cui fu maestro al Convento di Marsala, ha prestato il suo servizio di religioso presso il celebre Santuario della Madonna di Valverde, in provincia di Catania. In più di 60 anni di vita consacrata, fu prima vice maestro e poi maestro degli aspiranti, dei novizi e dei professi per molti anni; priore della Comunità agostiniana per un triennio; insegnante di religione nelle scuole medie di Valverde per circa 27 anni; collaboratore del periodico del Santuario “La Rosa di Valverde”; punto di riferimento per religiosi e fedeli e organista presso il Santuario. Con padre Cherubino se ne va un altro pezzo di storia di Valverde. La Comunità di Campofranco lo ricorda con immenso affetto, come un uomo saggio e di preghiera; sacerdote dal cuore buono e mite e sempre pronto e disponibile all’ascolto. Ogni anno, fino a quando la salute glielo ha permesso, durante il periodo estivo, trascorreva nel suo paese d’origine, insieme ai familiari e ai suoi compaesani, alcuni giorni di riposo, continuando instancabilmente il suo ministero e condividendo il suo amore verso la Madonna di Valverde che ha amato e servito in tutti questi anni di vita religiosa. I funerali saranno celebrati al Santuario di Valverde nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 luglio, e saranno presieduti da padre Gabriele Ferlisi ex Padre Generale dell’Ordine, anch’esso originario di Campofranco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...