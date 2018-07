CALTANISSETTA – CL Ambiente rende noto che da lunedì 9 luglio, inizieranno le procedure per la rimozione dei cassonetti siti nel quartiere San Luca ricadente in Zona B2.

I cassonetti che saranno rimossi sono quelli dell’indifferenziata, rimarranno quelli dell’organico, carta, vetro e plastica. Il ritiro “porta a porta” sarà effettuato il mercoledì ed il sabato. I residenti dovranno portare il rifiuto esternamente tra le 20:00 del giorno precedente e le 6:00 del giorno di raccolta.

Per quanto riguarda le “isole mobili ecologiche” che in questi mesi hanno facilitato i cittadini nisseni per il conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze domestiche, si è deciso assieme all’Amministrazione comunale, di prorogare l’iniziativa fino al 31 agosto e che soprattutto le isole saranno operative anche nel pomeriggio con orario dalle 08:00 alle 19:00.

Di seguito il calendario delle isole ecologiche mobili in base alle zone di residenza:

Lunedì: viale Regina Margherita

Martedì: piazza Santa Flavia

Mercoledì: Villaggio Santa Barbara

Giovedì: Pavia Trigona della Floresta

Venerdì: via Guastaferro

Sabato: Piazza Falcone Borsellino

Si ricorda che anche i rifiuti consegnati presso le isole ecologiche mobili, saranno conteggiati per ottenere la riduzione sulla tassa dovuta della TARI come quelli conferiti al CCR di contrada Cammarella

Per conoscere la zona di appartenenza è possibile consultare il sito www.caltanissettasidifferenzia.it .

