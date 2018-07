CL Ambiente rende noto che da lunedì 23 luglio sara’ attivato il servizio su prenotazione per gli utenti aderenti al programma della differenziata presso il CCR di Contrada Cammarella. Il servizio sarà possibile telefonando al n° 0934 584709 ; i conferimenti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dalle ore 14:00 Si precisa che in tali orari non sara’ possibile effettuare conferimenti liberi di plastica, vetro, carta e cartone, poiche’ tale fascia oraria sarà solo dedicata agli utenti con prenotazione. L’iniziativa rientra in un piano condiviso con l’Amministrazione Comunale per rendere più efficace e snello il servizio di conferimento presso il CCR di contrada Cammarella.

l’iniziativa della “prenotazione telefonica”, che tende a migliorare il servizio, segue di qualche settimana la decisione, anch’essa condivisa con l’Amministrazione comunale di Caltanissetta di prorogare le “Isole Ecologiche” fino al 31 agosto con una operatività anche pomeridiana con orario dalle 08:00 alle 19:00.

Di seguito il calendario delle isole ecologiche mobili in base alle zone di residenza:

Lunedì: viale Regina Margherita

Martedì: piazza Santa Flavia

Mercoledì: Villaggio Santa Barbara

Giovedì: Pavia Trigona della Floresta

Venerdì: via Guastaferro

Sabato: Piazza Falcone Borsellino

Si ricorda che anche i rifiuti consegnati presso le isole ecologiche mobili, saranno conteggiati per ottenere la riduzione sulla tassa dovuta della TARI come quelli conferiti al CCR di contrada Cammarella.

Per conoscere la zona di appartenenza è possibile consultare il sito www.caltanissettasidifferenzia.it