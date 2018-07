Sabato 28 luglio i deputati, Luciano Cantone della commissione trasporti, Azzurra Cancelleri e Dedalo Pignatone effettueranno un tour perlustrativo tra le strade della nostra provincia per verificare lo stato dei luoghi. La prima tappa sarà un sopralluogo sulla SS640 alle 10:30 e l’ultima si concluderà alle 18:30 con un resoconto presso la sede del MoVimento 5 stelle di Caltanissetta in via Ferdinando I. Le strade che percorreranno i portavoce del M5S saranno le seguenti: SS122bis CL-Santa Caterina, SS121 verso Marianopoli, SS121 e SP 231 Marianopoli-Villalba, SP16 Villalba-Mussomeli, SP23 Mussomeli-Bompensiere- Montedoro-Serradifalco, SS122 e SP40 Serradifalco-San Cataldo. A breve termine verrà pianificato anche un secondo giro che interesserà la parte sud della nostra provincia.

La condizione in cui versano le nostra strade interne sono state raramente attenzionate; finalmente avremo la possibilità di segnalare frane, gurdarail mancanti, bitume divelto o semplici buche che rendono difficoltoso e pericoloso il transito nelle suddette strade extraurbane. Si discuterà altresì della difficoltà di raggiungere l’importante arteria autostradale A19 e del disagio creato in questi anni dalle aziende appaltatrici interessate nel raddoppio di corsa della SS640

