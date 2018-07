DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri (nella foto), con ordinanza n. 28 del 4 luglio 2018, ha stabilito il nuovo orario estivo di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi che operano nel territorio del comune di Delia, per la vendita e il consumo di alimenti e bevande, nel periodo che va dal 1° giugno alla prima domenica di settembre. Nella restante parte dell’anno, restano invariati gli orari giornalieri di apertura e di chiusura, già fissati alle ore 6,00 e alle 24,00. In tale periodo dell’anno l’esercente ha la facoltà di posticipare l’apertura o di anticipare la chiusura fino ad un massimo di un’ora. Nel periodo estivo, invece, i gestori di pubblici sercizi potranno prolungare l’orario di chiusura fino all’una del giorno successivo, per i giorni da lunedì al venerdì. Mentre il sabato e la domenica è consentito fino alle ore 2,00. Per il sindaco si tratta di un atto doveroso. <<Perchè – ha detto – nel periodo estivo, ritengo giusto venire incontro alle esigenze di cittadini, visitatori ed emigrati, che in questo periodo ritornano per le ferie e che amano intrattenersi con parenti e amici, sopratutto nel centro storico, oltre la mezzanotte, vista la calura estiva. Gli esercenti hanno l’obbligo di comunicare al Comune l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio e di renderlo visibile al pubblico tramite l’esposizione di un cartello. Durante il prolungamento dell’orario non è consentito l’esercizio dei giochi anche se in possesso di regolare licenza.

