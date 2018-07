DELIA. Secondo appuntamento oggi con gli eventi dell’estate deliana 2018 il cui programma di manifestazioni è stato approvato dall’amministrazione comunale su proposta dell’assessora al Turismo e Spettacolo, Piera Alaimo. Un programma ricco di appuntamenti musicali, culturali, ricreativi e sportivi, che si svolgeranno per tutto il mese di luglio e agosto. Oggi, 26 luglio, alle 21,00 in piazza Madrice appuntamento con i balli latino americani proposti dalla School Dance Accademy. Completeranno la serata “Delia DJ Summer” con i DJ Alberto Lodato, Giuseppe Strazzeri, Pirriosdj, Massimo Candura, Salvatore Nanfara ed anche, Quellidellaradio Mario Dimarco, Michele Bellomo – Massimo Pepe, Michele Laurino e Villanucci. Voice: Filippo Anello. Novità dell’evento la tempesta di coriandoli & Fire Show e Holi Colors Fluo, la polvere colorata con effetti spettacolari sul pubblico. Una festa di suoni e di colori per ricreare gioia e divertimento per bambini, giovani e adulti. Per il sindaco Gianfilippo Bancheri, l’obiettivo principale di Delia Estate 2018 è << quello di offrire, come negli altri anni, un programma articolato e ricco di eventi ricreativi e culturali in grado di soddisfare le esigenze di socializzazione e di aggregazione di tutta la comunità deliana, compresi gli immigrati presenti ed anche i nostri emigrati che in questo periodo rientrano numerosi a Delia per le ferie estive>>. <<Anche quest’anno – ha detto da parte sua l’assessora alla Cultura e Spettacolo, Piera Alaimo – abbiamo saputo coinvolgere la gran parte delle ssociazioni culturali, sportive, ricreative presenti e operanti nel territorio comunale, che hanno accolto l’invito a collaborare condividendo l’iniziativa dell’amministrazione comunale. Lo spirito è quello di valorizzarne il loro ruolo. Un ruolo certamente determinante e utile per la comunità locale>>.

