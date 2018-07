DELIA. <<Delia è diventato in pochi anni un paese virtuoso sotto il profilo ambientale. Ogni giorno facciamo di tutto perchè continui ad esserlo, sia per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti che per la qualità della vita offerta ai nostri cittadini>>. Così il sindaco Gianfilippo Bancheri, che dopo la campagna di comunicazione per esortare i cittadini a fare bene la raccolta indifferenziata e a pulire i luoghi dalle deiezioni dei cani, annuncia ora altri interventi per migliorare i servizi ambientali del comune. Si tratta, in questo caso, della collocazione nel paese di 20 sulo da 120 litri (bidoni per per la spazzatura con ruote) che verranno periodicamente svuotati dagli operatori ecologici. Quattro bidoni sono già stati messi all’interno del parco Robinson dove andranno a potenziare la raccolta di plastica, vetro, carta e indifferenziata. A breve, altri 16 bidoni per la differenziata verranno collocati all’interno della villa Flora, nella villetta di piazza Toronto e dentro la villetta di Padre Pio. Altri quattro bidoni saranno sistemati nel centro abitato per le deiezioni dei cani. Inoltre, dei cestini, verranno collocati in diversi punti del centro storico, nel viale Belvedere in prossimità della “Pietra” e all’interno dell’Anfiteatro di via Sandro Pertini. <<Non ci stancheremo di operare per migliorare il decoro e la pulizia urbana – ha detto il primo cittadino di Delia. La nostra è una missione che intercetta il senso civico della comunità e cerca di valorizzarlo. Abbiamo attivato ormai un processo che è sopratutto culturale. I piccoli rifiuti, comprese le cicche di sigarette consumate, lattine, giornali, bottiglie di plastica, devono essere conferiti bene nei contenitori che abbiamo fatto sistemare in vari punti della città, dove abbiamo ritenuto che sia necessario per le esigenze degli utenti. L’ambiente è un bene comune che va condiviso. D’altronde sono poche regole quelle che si devono osservare. Ecco perché ancora una volta lancio il mio invito perchè ognuno collabori adottando dei comportamenti adeguati a tenere pulita e in ordine la città>>.

