DELIA. Nell’ambito delle manifestazioni estive inserite nel programma estivo messo a punto dall’amministrazione comunale, domani 31 luglio altro momento significativo con la “Festa Ludica” con schiuma, giochi gonfiabili, musica e bolle. Il quarto evento di Delia Estate 2018 si svolgerà a partire dalle ore 16,00 nel parco Robinson, in viale Europa. Sarà un pomeriggio di festa, pensato all’insegna del gioco e del sano divertimento per grandi e piccini. L’invito del sindaco Gianfilippo Bancheri (nella foto) rivolto ai cittadini: <<Partecipate, sarà un momento bello, di condivisione, non solo delle attività ludiche ma anche di confronto e di socializzazione>>. Per l’assessora Piera Alaimo <<sarà bello vedere i bambini giocare in compagnia e divertirsi in mezzo al verde del parco Robinson, che per un giorno diventerà una ludoteca all’aperto, animata da tutti coloro che vorranno partecipare per vivere un momento di aggregazione e di gioia. >>. Tutti i giochi e le attività ricreative sono a cura di Salvatore Nanfara.

