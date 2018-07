DELIA. <<La chiesa Madre S. Maria di Loreto” di Delia, un bene storico e architettonico di centrale importanza per il nostro paese, verrà finalmente restituita in tutto il suo splendore all’intera comunità e al culto dei fedeli>>. Così il sindaco Gianfilippo Bancheri, che annuncia l’inizio imminente dei lavori. E’ stato infatti firmato il contratto per i lavori di recupero architettonico e la ristrutturazione dell’importante edificio. A sottoscriverlo, alla presenza del segretario comunale Fulvio Fontana, l’arch. Calogero La Verde e Alessandro Vita, rappresentante legale della Società Cooperativa Itria di Favara, aggiudicataria della gara di affidamento dei lavori. <<Abbiamo atteso 70 anni – dice il primo cittadino. Ora finalmente siamo prossimi al traguardo tanto atteso dalla comunità>>. Per il sindaco Gianfilippo Bancheri la realizzazione del progetto <<mira non solo al recupero architettonico della chiesa ma anche alla sua valorizzazione sotto il profilo sociale, religioso e culturale. Darà un contributo per rendere meglio visibile e fruibile parte dell’identità e della storia del nostro paese>>. Il progetto è stato finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per gli interventi sui Beni Culturali Storico – Artistici di Culto”. I lavori avranno una durata di sette mesi. L’inizio è previsto il prossimo 20 agosto. Molteplici gli interventi che verranno effettuati sull’edificio. Prevista l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua della copertura mediante la sostituzione dell’attuale terrazza e la realizzazione di una falda col manto in tegole di coppo siciliano. L’eliminazione delle infiltrazioni di umidità e sigillatura delle lesioni nelle murature dei prospetti. La pulizia delle maioliche del campanile e sostituzione di quelle danneggiate al restauro degli intonaci degli elementi decorativi. Previsto, tra le altre cose, lo spostamento all’interno delle campane dell’orologio, il restauro degli stucchi e rifacimento degli intonaci interni, la riconciatura delle murature esistenti, il rifacimento dei prospetti e della cupola con tiranti. Sarà realizzato inoltre il portone di ingresso del lato sinistro, il restauro del portone principale e la manutenzione degli infissi. Ed anche le trabeazioni nel prospetto principale, il ripristino di via Trento nelle forme e caratteristiche architettoniche della navata laterale e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

