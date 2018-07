DELIA. E’ stata approvata la graduatoria per i Cantieri di servizi trimestrali per disoccupati e inoccupati. Quattro le domande ammesse sulle 47 pervenute. Due fanno parte della fascia che riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni. Le altre due istanze ammesse invece fanno parte della fascia dei soggetti di età compresa tra i 37 e i 50 anni. I cantieri di servizi partirannon <<Anche se spiace rilevare che gli ammessi siano stati pochi, a causa di alcuni criteri stringenti previsti dalla normativa regionale alla quale bisogna attenersi rigorosamente – ha commentato il sindaco Gianfilippo Bancheri (nella foto) – i cantieri di servizi sono pur sempre una boccata d’ossigeno per le famiglie che in questo momento patiscono il peso della crisi economica. Allo stesso tempo [i cantieri] rappresentano anche una soluzione utile per la collettività. I cantieri di servizi, che partiranno non appena la Regione farà pervenire i relativi finanziamenti, si occuperanno prevalentemente della pulizia delle vie e delle piazze del centro storico>>. La graduatoria provvisoria è in pubblicazione all’albo pretorio on line del sito web del Comune www.comune.delia.cl.it.. I richiedenti interessati, entro e non oltre i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono chiedere chiarimenti, visionare i documenti presentati e far pervenire osservazioni e/o richieste scritte di rettifiche di errore materiale, all’ufficio di protocollo generale del Comune. Dopo i dieci giorni della pubblicazione se non saranno pervenute richieste di rettifica di errore materiale la graduatoria provvisoria diverrà definitiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...