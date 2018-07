Antonello Montante, l’ex presidente di Sicindustria arrestato con l’accusa di corruzione e di avere creato una rete che spiava le indagini, “risulta sospeso da ogni carica dal 14 maggio, in virtu’ di un decreto del presidente della Regione siciliana del 29 maggio, che ha applicato il ‘decreto Severino'”. Lo specifica Unioncamere Sicilia, al cui vertice c’era proprio Montante, e che nella nota viene definito “ex presidente” dell’ente. Una precisazione che fa riferimento alle notizie secondo cui l’imprenditore non sarebbe ancora decaduto. Afferma, inoltre, “che la esatta qualificazione della posizione del Montante in Unioncamere Sicilia, ai sensi di una recente modifica dello Statuto, con delibera del 2 luglio scorso e’ stata sottoposta al parere dell’assessorato alle Attivita’ produttive (e a quello eventuale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato), in quanto la norma statutaria in questione e’ stata ritenuta di non chiara e controversa interpretazione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...