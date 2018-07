CALTANISSETTA – Abusivi a tutti gli effetti anche se erano in possesso di licenza a vendere. Dieci ambulanti sono incappati in un censimento avviato dalla polizia municipale al mercatino dl sabato a Pian del Lago e i vigili urbani hanno scoperto che non avevano mai pagato l’occupazione del suolo pubblico.

Fra loro ambulanti arrivati dal catanese e dalla provincia. La loro presenza non era assidua ma quando decidevano di partecipare alla rassegna nissena trovavano facilmente posto in uno dei tanti spazi rimasti vuoti e mai riassegnati. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)

