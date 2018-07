PALERMO- In due distinte operazioni, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo e della Compagnia di Bagheria hanno complessivamente sequestrato circa 45 Kg. di sigarette di contrabbando e 600 euro in contanti ritenuti provento della vendita dei tabacchi. In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nel corso di un’attivita’ di controllo in una via del popolare mercato “Ballaro'” hanno notato una bancarella improvvisata con sigarette risultate essere di contrabbando, destinate alla vendita, per complessivi 7 Kg. Grazie all’ausilio dell’unita’ cinofila i finanzieri hanno esteso il controllo ad un locale rinvenendo altri 17 Kg. di sigarette sempre di contrabbando.

Le sigarette sono state sequestrate e il responsabile, un palermitano di 28 anni, e’ stato immediatamente tratto in arresto e, giudicato per direttissima, posto ai domiciliari.

I finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno invece operato congiuntamente agli agenti del Commissariato di Polizia e proceduto al sequestro di circa 20 Kg di sigarette di contrabbando nei confronti di un 50enne palermitano residente a Bagheria che su disposizione del magistrato di turno e’ stato tratto in arresto, in attesa di essere giudicato

