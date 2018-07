ROMA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Ad inizio di legislatura ho depositato una proposta di legge, l’AC 686 concernente Disposizioni per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari tra la Sicilia e il continente”

Questa proposta di legge vuole affrontare il problema della continuità territoriale partendo dal concetto di unità nazionale, focalizzando la condizione di oggettivo svantaggio, dal punto di vista geografico e strutturale del nostro territorio e stabilendo il principio che, laddove il cittadino sia in una condizione di permanente e oggettiva difficoltà a spostarsi da e verso la Sicilia, debba essere lo Stato a garantire il diritto alla mobilità come per tutti gli altri cittadini italiani.

La continuità territoriale per la Sicilia purtroppo diventa oggetto di dibattito solo nei casi di gravi disservizi, come il caro prezzi dei biglietti aerei in particolari periodi dell’anno che accentua una diseguaglianza palese e anche alla luce delle ultime vicende di alcune compagnie di volo low cost che hanno coinvolto migliaia di passeggeri causando disservizi e interrompendo un servizio al cittadino. Ora serve un salto di qualità anche nel dibattito istituzionale.

La continuità territoriale – in particolare nel trasporto aereo – è disciplinata essenzialmente da disposizioni dell’Unione europea. L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008

Con l’articolo 1, comma 486, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha attribuito alla regione Sicilia 20 milioni di euro per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti.

L’onere di servizio pubblico è una compensazione assegnata al vettore nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea adeguati in termini di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima.

L’articolo 16 della Costituzione tutela e garantisce la libera circolazione di ogni cittadino italiano all’interno del nostro Paese, da sud a nord, isole comprese, difendendo e promuovendo questo diritto.

Nella scorsa legislatura avevo proposto l’istituzione di un Osservatorio presso il Ministero delle Infrastrutture per il monitoraggio delle tariffe aeree per evitare speculazioni e penalizzazioni dell’utenza siciliana

Con la proposta di legge intendiamo rendere effettivo il principio della continuità territoriale per la Sicilia con l’obiettivo di ricomprendere tutti i terminale aeroportuali dell’isola e stanziamo 20 milioni di euro per l’anno in corso.

La proposta di legge ha l’ambizione di superare l’attuale incertezza normativa e assicurare che i cittadini siciliani siano messi nella condizione di potersi muovere senza dover subire il ricatto tariffario delle compagnie aeree.

L’auspicio è che presto si possa avviare il confronto di merito in commissione e che il Parlamento si pronunci su questo punto fondamentale per il futuro dei collegamenti con la Sicilia.

Daniela Cardinale

