CALTANISSETTA – Si aggiunge un nuovo tassello alla grande famiglia di CONFAPI SICILIA, Liborio Pirrello è stato nominato nominato delegato Comunale del Comune di Caltanissetta. Il Presidente Provinciale Marco Fasulo ha espresso grande orgoglio per l’inserimento di Liborio Pirrello “persona valida, di competenza e di grande sensibilità verso il territorio”. Pirrello (già Funzionario Inps a Caltanissetta e Coordinatore dei Club di Forza Italia) ha dichiarato “soddisfazione per la nomina quale Delegato per il Comune di Caltanissetta di Confapi Sicilia. Ringrazio il Presidente Provinciale Fasulo per la stima e la fiducia dimostratami con la presente nomina. Mi impegnerò pertanto ad essere al servizio dei suoi associati allo scopo di sviluppare sul territorio progetti che possano garantire prospettive di sviluppo e di benessere per il territorio da me rappresentato.”

