RAGUSA- Cinque rapine a mano armata, commesse tra maggio ed agosto del 2016, la Procura di Ragusa ha cooordinato le indagini dei carabinieri di Ragusa. Bloccato Riccardo Iacono, 39 anni di Lentini. “L’attivita’ svolta ha dato i suoi frutti – ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa, Federico Reginato -abbiamo seguito le piste giuste e l’apparato sicurezza ha dato le sue risposte efficaci”. A spiegare i dettagli dell’operazione, il comandante Norm di Ragusa, Mariachiara Soldano. “Le rapine sono state tre nel Ragusano: a Giarratana, 26 maggio 2016. Il rapinatore entrava e brandendo un taglierino minacciava i cassieri e gli utenti per farsi dare i soldi in cassa. Preso il bottino si allontanava e fuggiva con un auto parcheggiata nei paraggi; 11 luglio 2016 Montepaschi, stessa modalita’, ultima 31 agosto Carige di Ragusa – spiega il tenente Soldano – bottino complessivo di 38.270 euro. Indagine complessa, difficile identificazione. Ris Messina ha effettuato esami comparativi di luoghi e persona che ha permesso acquisizione elementi di prova fondamentali”. Una serie di rapine che ha coinvolto anche il territorio di Agrigento 5 luglio a Canicattini Bagni mentre il 23 settembre un tentativo di rapina a Sortino nel Siracusano. L’operazione ha permesso anche di rivedere la protezione esterna su obiettivi sensibili ed esposti in termini di videosorveglianza: bar, centri commerciali, gioiellerie. Altre due rapine a Canicattini Bagni e a Sortino per le quali hanno proceduto i carabinieri di Agrigento. L’uomo agiva sempre di giorno. Il giudice per le indagini preliminari Andrea Reale ha convalidato arresto richiesto dal sostituto Giulia Bisello. Rapina aggravata una anche per la presenza di un complice. Il procuratore capo di Ragusa, Fabio D’Anna si e’ complimentato con l’Arma sottolineando “il gran lavoro di intelligence sul territorio da parte del Nucleo operativo assieme ai Ris”.

