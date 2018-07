CATANIA – Insoddisfatto della riparazione, spara al meccanico. E’ accaduto a Catania, dove Alfio Sanfilippo, 51 anni, e’ stato arrestato da agenti della Squadra Mobile per tentato omicidio. E’ accusato di avere sparato il 23 giugno scorso in via De Lorenzo a Catania a un meccanico che non avrebbe riparato a dovere il suo scooter. A Sanfilippo e’ stata contestata l’aggravante dei motivi abietti o futili, e dovra’ rispondere anche di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un’arma da fuoco.

