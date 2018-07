CAMPOFRANCO. Prosegue a ritmo intensivo l’azione di regolare conferimento dei rifiuti ingombranti per evitare che gli stessi siano abbandonati. Una raccolta in forma differenziata che, come ha reso noto il sindaco Rino Pitanza, ha dato esito favorevole. basti pensare che sono stati ben 350 i pezzi di apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono stati raccolti in paese. Il tutto in appena due giorni. Dunque, grande successo per questa iniziativa promossa dall’amministrazione comunale: <Avevamo annunciato e avvisato telefonicamente tutti i cittadini che avevano comunicato di avere da smaltire questa tipologia di rifiuto (TV, monitor ecc.), che sarebbe stata effettuata l’ennesima raccolta porta a porta. E così in due giorni, gli operatori della SRR hanno tolto “dalle case” di Campofranco ben 350 pezzi di questa tipologia di differenziata>. Il sindaco s’è detto soddisfatto di quanto si è riusciti a fare in questi due giorni di raccolta: <Si è trattato – ha concluso – di un altro intervento mirato al rispetto dell’ambiente, un altra iniziativa per avere una Campofranco ancora più pulita e vivibile>.