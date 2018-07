CAMPOFRANCO. Un’isola ecologica più funzionale per consentire una raccolta differenziata più adeguata. In precedenza, l’amministrazione comunale aveva annunciato interventi per un’isola ecologica più funzionale ed accogliente. Come ha detto il sindaco Rino Pitanza: <Ora si cominciano a vedere i primi risultati. Oltre tutte le tipologie di raccolta differenziata che vedono la loro “base” nella nostra isola ecologica, tra qualche settimana lo stesso sito aumenterà la propria ricettività potendo accogliere rifiuti ingombranti, lavatrici, frigoriferi, monitor, TV e così via>. Ciò è stato reso possibile grazie ad un progetto redatto dall’ufficio tecnico-ambientale del comune guidato dall’ing. Di Giuseppe con 14 mila euro di investimento derivanti da un diverso utilizzo dei residui di un mutuo di diversi anni fa. <Si tratta – ha spiegato Rino Pitanza – di un’altra iniziativa per avere un ambiente migliore, un ambiente pulito, un ambiente da vivere. A giorni alcune ordinanze del sindaco porteranno a migliorare tutto il sistema di raccolta e smaltimento per un vivere all’insegna della civiltà. Invito tutti i cittadini alla “partecipazione”>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...