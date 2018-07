CAMPOFRANCO. La raccolta differenziata a Campofranco, nel mese di maggio, ha raggiunto una percentuale del 67,7%. A comunicarlo è stato il sindaco Rino Pitanza. Un dato che è stato accolto con comprensibile soddisfazione dal primo cittadino che ha inteso condividere questa gioia con gli stessi cittadini che l’hanno reso possibile. <I dati della raccolta differenziata relativi al mese di maggio 2018 ci danno una percentuale del 68% (67,7 per la precisione) che posiziona il nostro paese al terzo posto nel mese di riferimento in tutta la provincia – ha rimarcato Pitanza – dopo che un anno fa avevamo trovato una percentuale del 23% circa. Questo ottimo risultato è frutto di una serie di iniziative da parte dell’amministrazione, dell’area tecnico-ambientale del comune, degli operatori della società che cura il servizio e di tutti quei cittadini che portano avanti una raccolta differenziata fatta di dedizione e massimo impegno. E’ un primo successo che accomuna tutti, sperando che quella minoranza che ancora non si adegua, lo faccia presto e possa far salire ancora la percentuale che intanto ha raggiunto lo standard imposto dalla Regione e ci proietta come uno dei comuni più virtuosi della Sicilia>.

