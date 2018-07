CAMPOFRANCO. La dotazione idrica a Campofranco è aumentata di 3 litri in più al secondo. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha sottolineato come, soprattutto in estate, le esigenze idriche della cittadina campofranchese aumentino non poco richiedendo una dotazione superiore rispetto al resto dell’anno. <E’ risaputo – ha spiegato – che il periodo estivo e durante il “nostro” San Calogero, la popolazione aumenta (anche se, in verità, meno rispetto al passato), con conseguente disagio per quanto riguarda l’uso della materia prima che è l’acqua>. Il sindaco, pertanto, ha avuto un incontro con i funzionari di “Caltaqua”. E l’incontro s’è rivelato fruttuoso: <Campofranco da oggi riceve 3 litri di acqua in più rispetto a prima, passando dagli 8 litri al secondo agli 11 di adesso>. Il sindaco infine ha annunciato che la prossima settimana avrà un altro contatto per cercare ancora di aumentare qualcosa per ridurre al massimo i disagi per la cittadinanza.

