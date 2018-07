CAMPOFRANCO. C’è tempo sino al prossimo 16 luglio per presentare istanza al comune al fine di partecipare al censimento della popolazione permanente 2018. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Potranno prendervi parte quattro giovani laureati. Il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune e riguarda la selezione di 4 operatori che saranno adibiti al censimento della popolazione permanente 2018. <Oltre che un atto dovuto – ha spiegato Pitanza – è una opportunità per 4 giovani rilevatori che dovranno gestire nei modi e alle condizioni stabilite, l’intera operazione del censimento stesso. Potevamo affidare l’incarico anche a dipendenti comunali, ma abbiamo preferito affidare il lavoro a 4 giovani di Campofranco con un bando di selezione per soli titoli>. Il bando e il modello di domanda possono essere scaricati dal sito del comune di Campofranco, il periodo lavorativo sarà dal 1 ottobre al 20 dicembre e la scadenza delle domande è fissata per il 16 luglio.

