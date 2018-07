CAMPOFRANCO. Interventi di pulizia di strade, piazze, e vicoli si stanno portando avanti in quest giorni in paese per consentirgli di recuperare una adeguata vivibilità. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza che ha sottolineato come tale progetto predisposto dall’assessore Lillo Schillaci ha trovato piena sinergia con l’area Ambientale del comune. Il primo cittadino ha rilevato che nell’ultimo mese si sono registrati 2 interventi di disinfestazione, 2 di derattizzazione, con l’impiego di 8 unità tra dipendenti contrattisti e del Servizio Civico, 7 operatori della ditta di raccolta rifiuti e 4 automezzi. Il primo cittadino ha poi concluso: <Questi numeri ed una forte volontà politica di riportare Campofranco a… respirare, stanno facendo del nostro paese un esempio di vivibilità e pulizia. Adesso tocca ad ogni singolo cittadino continuare (o cominciare) a fare la propria parte>.

