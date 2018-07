(da “Il sindaco Informa” CAMPOFRANCO – Atmosfera di festa ed anche di commozione per la maestra Maria Cordaro per avere raggiunto l’agognata età per la pensione. Infatti, dopo 30 anni di lavoro all’asilo nido, dopo essersi presa amorevole cura dei tanti bambini campofranchesiti, dopo aver condiviso con i colleghi la seconda casa qual’è la struttura dell’asilo e dopo aver contribuito a fare diventare nove anni fa l’asilo nido di Campofranco il migliore in Italia in materia di ricezione, la signora Maria Cordaro comincia a godersi il meritato riposo. Ha voluto salutare tutti i colleghi, l’attuale segretario comunale e i precedenti, l’attuale sindaco Rino Pitanza con l’ amministrazione, anche quelle precedentii. Presenti i figli della festeggiata, nuore, generi e nipoti. Applauditi i discorsi della circostanza, ed assai gradito è risultato il dono dei colleghi e dell’amministrazione comunale offerto alla Maestra Maria Cordaro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...