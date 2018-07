CALTANISSETTA – Impianto a norma con autorizzazione allo scarico in regola: le criticità rilevate da Legambiente relative al fiume Gattano non possono in alcun modo essere messe in correlazione con l’attività del depuratore di Macchitella.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta Spa, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, intende ribadire la funzionalità del proprio sistema di depurazione nel territorio di Gela, e l’assoluto e rigoroso rispetto della normativa di riferimento. Tutto ciò in relazione alle notizie apparse su alcuni organi di informazione circa le criticità rilevate da Legambiente in occasione dell’annuale campagna di monitoraggio di mare e acque condotta dall’associazione ambientalista.

Caltaqua ribadisce infine di essere costantemente impegnata in un’azione di sorveglianza della funzionalità di tutta la propria rete e delle relative infrastrutture per ottemperare alle normative di settore.

