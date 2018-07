CALTANISSETTA – Anche quest’anno come negli anni passati gli oltre 3500 Testimoni di Geova della città di Palermo e di Siracusa stanno distribuendo un invito speciale a tutte le persone a unirsi a loro al congresso di zona 2018 dal tema: “Sii Coraggioso!” che si terrà nella Sala Assemblee a Caltanissetta in contrada Casale Canicasse, dal 27 al 29 luglio 2018. Per l’occasione sono stati organizzati diversi pullman.

Il programma, della durata di tre giorni, consiste di 54 parti che includono discorsi, interviste, brevi video e un dramma audio.

Il momento più emozionante per i presenti sarà il battesimo dei nuovi Testimoni di Geova che si terrà sabato mattina è sarà anticipato dal discorso: “Non siamo di quelli che tornano

indietro!”. Inoltre l’ultimo giorno del congresso si potrà vedere il Rilm Giona. Una storia sul

coraggio e la misericordia.

Ogni giorno le sessioni mattutine e pomeridiane saranno introdotte da video musicali appositamente preparati per il congresso.

Giuseppe Trifirò responsabile relazione con i media del congresso ha dichiarato: “Quando si ascoltano le notizie, ci si rende subito conto che oggi persone di tutte le età devono convivere con ansietà e timori come mai prima. Ci vuole coraggio per affrontare queste difficoltà. Incoraggiamo tutti ad assistere al congresso di quest’anno e a vedere gli effetti positivi che si ottengono applicando i pratici consigli contenuti nella Bibbia”.

L’ingresso è gratuito e non si fanno collette. Per chi desidera ricevere ulteriori informazioni e consultare il programma può visitare il sito ufRiciale: www.jw.org

