POLIZIA CALTANISSETTA – Nella giornata di mercoledì 18 luglio a Caltanissetta sono stati effettuati dei servizi straordinari di controllo del territorio, volti al contrasto delle illegalità diffuse. In particolare l’attività di controllo, svolta da personale della Polizia di Stato della Questura unitamente a personale del RPC di Palermo e con l’ausilio di una unità cinofila di Catania ha interessato il Centro Storico e il quartiere Provvidenza. In Vicolo Speranza, in prossimità del civico 20-22, il cane “VITE” fiutava attraverso una porta finestra con grata, della sostanza stupefacente all’interno di un immobile occupato da un cittadino straniero notato mentre riposava. Poco dopo la persona, richiamata all’attenzione, apriva la porta e una volta all’interno, il locale veniva sottoposto a perquisizione; rinvenuti: 5 panetti di hashish del peso complessivo di gr. 432,7; 8 frammenti già confezionati del peso complessivo di gr.11,8; 1 involucro di marijuana del peso di gr. 26,1; 1 involucro di sostanza tipo eroina di gr. 5,8; 1 involucro di cocaina di gr. 2,8 e inoltre del contante di piccolo taglio per un ammontare di 984,00 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo straniero identificato per FAAL Sora nato il 04.12.1996 in Gambia e residente a Caltanissetta in Via Palestro, veniva tratto in arresto e dopo gli accertamenti di rito, veniva condotto su disposizione del P.M. di turno, presso la locale Casa Circondariale.

Durante il predetto servizio, in Via Barone Lanzirotti, altro personale aveva notato un giovane di colore che alla loro vista si dava a precipitosa fuga, facendo cadere per terra un involucro contenente all’interno 10 dosi di hashish del peso complessivo di grammi 15,9 che è stata sottoposta a sequestro penale a carico di ignoti.

Durante la predetta attività sono stati controllati 18 cittadini stranieri, tra i quali 4 con precedenti di Polizia, n.1 persona invitata presso gli Uffici Immigrazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...