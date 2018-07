CALTANISSETTA – Trovata una soluzione per fronteggiare l’emergenza loculi al cimitero Angeli di Caltanissetta. Per superare la situazione di stallo – che ha causato il blocco delle sepolture – la giunta ha deciso di mettere in vendita i loculi appena realizzati.

La manovra, come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, servirà ad allentare la fase emergenziale con la piccola camera mortuaria dove la capienza massima di feretri è stata raggiunta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...