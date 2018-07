CALTANISSETTA – Sono in corso di accertamento le cause che stamani, intorno alle 7, hanno causato l’impatto frontale di due furgoni ed il ferimento dei due autisti. Il sinistro è avvenuto sulla Ss640 nella galleria nei pressi della zona industriale. Secondo la prima sommaria ricostruzione operata dalle forze dell’ordine, anche in base alle testimonianze dei conducenti dei mezzi, il guidatore di uno dei due veicoli, terrorizzato dal presunto principio d’incendio che si era manifestato sul mezzo, si è lanciato fuori dalla cabina. Il veicolo, privo di controllo, ha proseguito la sua marcia piombando sulla corsia opposta e centrando un furgone: dopo lo scontro entrambi i mezzi hanno preso fuoco; necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi. (Foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...