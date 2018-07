CALTANISSETTA – Convocata dal coordinatore regionale del Movimento Liberazione Italia, Enzo Ferrigno, si è riunito a Caltanissetta presso la sede di via Calafato, la segreteria regionale del Movimento per fare il punto sulla attuale situazione politico regionale., Pur confermando la pozione moderata e di centro, i responsabili provinciali hanno evidenziato la grave crisi economica ed occupazionale dell’isola. Una crisi, che- a dire del coordinamento- sta investendo tutti i settori produttivi e per tali ragioni, nelle prossime settimane il Movimento promuoverà una serie di iniziative territoriali per il rilancio socio economico della Sicilia. E’ stata infine ribadita la volontà del Movimento politico di presentare proprie liste e candidati nei prossimi appuntamenti amministrativi locali e per le elezioni Europee.

