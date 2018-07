PALERMO – A seguito dell’incontro tra il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, l’Assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, il Management Aziendale e una rappresentanza della Conferenza dei Sindaci in merito alla questione dei Presidi Ospedalieri della provincia nissena, è stata definita l’intenzione di affrontare le criticità della provincia con la necessaria determinazione.

Soddisfazione per l’esito dell’incontro da parte dell’on. Mancuso, il quale afferma: “La situazione è molto delicata ma sotto controllo; l’attenzione si è focalizzata sulla prescrizione del Decreto Balduzzi in cui viene garantita l’assistenza primaria, promuovendo l’integrazione con il sociale, l’assistenza presso i presidi ospedalieri, al fine di migliorare i livelli di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini.

Rispondendo alle esigenze della provincia nissena – continua il Deputato – si è posta l’attenzione sull’assistenza presso gli Ospedali della provincia, confermando un potenziamento degli stessi, per permettere una maggiore garanzia alla sanità di base, differenziando inoltre i livelli di assistenza”.

Un importante tassello è stato posto infatti per la città di Caltanissetta il cui Presidio Ospedaliero rimarrà DEA di secondo livello (dipartimento d’emergenza e accettazione), assicurando funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza ed HUB regionale.

Ci sarà un potenziamento dell’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, definito Dipartimento di I livello, secondo le Reti HUB e SPOKE, secondo un nuova visione di modello organizzativo quale elemento di innovazione e riqualificazione dell’assistenza, per offrire ai cittadini un’assistenza capillare e diffusa su tutto il territorio e, agli operatori della sanità, la possibilità di interagire tra di loro e di condividere obiettivi e progetti collettivi, assicurando in maniera integrata la continuità dell’assistenza.

Per quanto riguarda invece gli Ospedali di Mazzarino e Niscemi viene confermata la presenza di un Pronto Soccorso autonomo per ognuno, all’Ospedale di Mussomeli verranno implementate nuove Unità Operative Semplici, mentre in tutti gli altri Ospedali della provincia nissena verranno mantenuti tutti i reparti precedenti, senza alcun taglio, e le Unità Operative esistenti vedranno un potenziamento delle loro attività sanitarie.

Altro importante capitolo è legato alla questione della carenza di organico, sia medico che paramedico, alle prese con il sottodimensionamento: “Si tratta di un problema generale – sottolinea infatti Mancuso – in un quadro di una Regione che sta uscendo dal piano di rientro e ancora oggi, quando si tratta di assunzione di personale, deve chiedere il permesso al ministero dell’Economia”.

Tuttavia Razza assicura che, entro il triennio 2018-2020, la Regione lavorerà per implementare il personale nelle strutture sanitarie, dando importanti garanzie a proposito della gestione delle risorse economiche da stanziare.

Il Deputato di Forza Italia ha manifestato all’Assessore Razza la massima disponibilità ad un’interlocuzione costante sul tema, che vedrà il coinvolgimento del Governo regionale, con la sua costante presenza per vigilare attivamente e per mettere in atto, in termini di procedure, tutto quanto in suo possesso.

