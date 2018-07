CALTANISSETTA – L’evento Pecha Kucha ” La voce dell’immagine, salute arte sociale territorio” è in programma il 19 e 20 luglio a Caltanissetta, presso il Centro Ippocrate – Poliambulatorio Specialistico, (Viale Sicilia 166) alle ore 19:30.

PechaKucha 20×20 è un formato di presentazione semplice in cui vengono visualizzate 20 immagini, ciascuna per 20 secondi (formato PowerPoint). Le immagini scorrono automaticamente durante la presentazione del partecipante. Il formato di presentazione è stato ideato dagli architetti Astrid Klein e Mark Dytham. La prima notte PechaKucha si è tenuta a Tokyo nella loro galleria / lounge / bar / club / cucina creativa, nel febbraio 2003. Lo studio Klein Dytham supporta la rete globale PechaKucha Night e organizza ancora il PechaKucha Night Tokyo.

Cosa sono le notti di PechaKucha?PechaKucha Nights è un incontro informale e divertente in cui persone si riuniscono e condividono idee, lavori, pensieri, foto di vacanza, etc. praticamente tutto, nel formato PechaKucha 20×20. Ogni città di PechaKucha Night è ospitata da un organizzatore locale, che ha un accordo annuale con il quartier generale di PechaKucha per gestire la propria serie di eventi. Questo assicura che ogni PechaKucha sia rilevante e crei una piattaforma unica per la loro città.

