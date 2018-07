La fase esecutiva dell’Operazione DE REDITU e’ terminata con l’arresto di due destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, che la mattina del blitz, operato il 4 luglio scorso, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta, erano irreperibili in territorio italiano, perche’ si trovavano il primo in Germania, il secondo in Francia.

Mentre Salvatore TAMBE di anni 43 e’ rientrato in Italia, autonomamente dalla Germania, per poi presentarsi unitamente al proprio legale presso la Stazione di Riesi ove veniva tratto in arresto, l’altro catturando Giuseppe CAMMARATA di anni 26 e’ stato intercettato, all’atto di sbarcare da un aereo proveniente da Parigi, appena atterrato all’aeroporto di Palermo.

I due arrestati sono stati condotti dopo la notifica della corposa ordinanza di custodia cautelare in carcere, rispettivamente presso il carcere di Caltanissetta e di Palermo Pagliarelli.

*20 luglio 2018, ore 15.00, in Riesi (cl), carabinieri dipendente nucleo investigativo e stazione Riesi, hanno tratto in arresto Tambe’ Salvatore nato 14 marzo 1975, residente Desio (Mi) domiciliato Wetter (Germania) in esecuzione ordinanza custodia cautelare in carcere nr. 109/14 rgnr e nr. 9/15 r.g. gip datata 25 giugno 2018, presentatosi presso quel comando stazione unitamente legale di fiducia in precedenza resosi irreperibile ed attivamente ricercato. Arrestato e ristretto presso casa circondariale Caltanissetta

*25 luglio 2018, ore 09.15, in Palermo – aeroporto Punta Raisi, carabinieri dipendente nucleo investigativo e compagnia Carini (Pa) in collaborazione stazione Riesi (cl) traevano arresto Cammarata Giuseppe, nato 8 agosto 1992 San Cataldo (cl) residente a Riesi domiciliato Parigi (Francia) in esecuzione ordinanza custodia cautelare in carcere nr. 109/14 rgnr e nr. 9/15 rg gip datata 25 giugno 2018 emessa da giudice indagini peliminari tribunale caltanissetta per soprarichiamati reati. predetto, resosi irreperibile a giorno esecuzione provvedimenti, veniva individuato atto suo rientro in patria da repubblica francese. Arrestato sarà ristretto presso casa circondariale Palermo Pagliarelli

Mi piace: Mi piace Caricamento...