CALTANISSETTA – Nominati i 25 rilevatori (18 titolari e 7 supplenti) per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che sarà effettuato nel capoluogo nisseno. La domanda è stata presentata da 89 persone, 57 delle quali escluse perché non avevano i requisiti richiesti o per irregolarità riscontrate nella stessa domanda. Gli ammessi sono stati 32.

Ecco la graduatoria: ai primi tre posti ci sono Giuseppe Paternò punti 29, Angelo Maira 22 e Fortunato Giannone pure 22 che hanno diritto di precedenza perché dipendenti comunali e quindi interni. Seguono Gerlando Scrofani 43, Giovanni Sardi 39, Giuseppe Talluto 39, Maria Carmela Pinelli 34, Michela Polizzi 32,Giuseppina Lopiano 29, Rossana Miccichè 29, Giovanni Savarino 29, Calogero Giarrusso 26, Alessandro Ferro 25, Pietro Vella 25, Ileana Bonsignore 25, Tiziana Di Natale 22, Noemi Valeria Avanzato 22,e Carmelo Capodiciche, assieme ai primi tre, sono i 18 rilevatori titolari.

Arcangelo Rizza punti 22, Patrizia Gelsomino 22, Silvana Lipani 22, Anna Maria Cusimano 19, Anna Rita Leta 15, Gaetano Lauricella 15 e Giovanni Rosapane 15 che sono i supplenti. Gli altri inclusi nella graduatoria, ma non nominati, sono: Biagia Falzone, Alessia Lacagnina, Simona Cusimano, Manuela Scarano, Vincenzo Fortunato, Gioacchino Vincitore e Francesco Bruno tutti con 12 punti.

