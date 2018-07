CALTANISSETTA – Sarà viale Regina Margherita ad ospitare (da mercoledì 26 a domenica 30 settembre) la fiera merceologica per San Michele, l’assessore Giovanni Guarino spiega le ragioni di questa scelta.

La fiera sarà suddivisa in tre tronconi: il primo dalla via XX Settembre alla via Cairoli, il secondo dal viale Amedeo alla via Senatore D’Antona, e il terzo nella parte a valle del viale.

Saranno disponibili 146 posteggi per gli stand e le bancarelle di cui 123 di metri 6 x 3, 16 di metri 8 x 3, 6 di metri 10 x 3, e 1 di metri 12 sempre per 3.

