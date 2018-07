CALTANISSETTA – “Centrato” da un cornicione. Questa sarebbe la causa che avrebbe cagionato, oggi pomeriggio, il grave ferimento di G.M. 26enne nisseno; l’operaio è stato colpito mentre era al lavoro posizionato sopra un’impalcatura. Immediato il trasporto in ospedale del giovane che attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Forze dell’ordine al lavoro per accertare i fatti.

