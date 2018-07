CALTANISSETTA – Il 24 Luglio alle ore 11:00 presso la sede della Camera di Commercio, alla presenza del Commissario Straordinario Dott. Gioacchino Natoli, si svolgerà una conferenza stampa aperta alle imprese ed alle Associazioni di categoria per presentare il “CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE“, un nuovo servizio della Camera di Commercio di Caltanissetta che consente di accedere alle informazioni e documenti della propria impresa.

Sono infatti oltre 70mila in tutta Italia gli imprenditori che hanno già colto l’opportunità di entrare nell’economia 4.0 aprendo il cassetto digitale della propria azienda dalla piattaforma impresa.italia.it. Grazie al servizio – realizzato da InfoCamere per conto del sistema camerale – la Camera di commercio mette gratuitamente a disposizione degli imprenditori del territorio le informazioni ufficiali sulla propria azienda contenute nel Registro delle Imprese, in modo facile, sicuro e veloce. Anche da smartphone e tablet.

I documenti della propria impresa accessibili dal legale rappresentante o dagli amministratori vanno dalla visura camerale (ora tradotta anche in inglese e, ove esistenti, con le informazioni su certificazioni biologiche e rating di legalità) allo statuto, dal bilancio (per chi è tenuto a depositarlo) alle pratiche inviate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune* e – a breve – anche le fatture elettroniche per chi abbia scelto di utilizzare il sistema gratuito delle Camere di Commercio accessibile all’indirizzo fatturaelettronica.infocamere.it.

Per una impresa essere digitale oggi significa affrontare un cambiamento di strumenti, servizi e soprattutto processi che le permettano di affacciarsi sul mercato con velocità, semplicità e trasparenza. Con impresa.italia.it la Camera di Commercio offre alle imprese un servizio concreto a costo zero, per dare impulso alla propria “digital transformation” e competere alla pari con chi è già nel digitale”.

Il cassetto digitale dell’imprenditore è una di quelle piccole rivoluzioni che hanno la capacità di ricostruire la fiducia verso la pubblica amministrazione, avvicinando gli imprenditori alla cittadinanza digitale e spingendoli ad utilizzare strumenti e tecnologie che possono renderli più competitivi.

Il servizio – realizzato seguendo le line guida del Team Digitale e dell’AgID – si configura come un vero e proprio ‘cassetto digitale’ in cui l’imprenditore ha sempre a portata di mano l’identikit digitale della propria impresa, da condividere in modo semplice e intuitivo con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti. Ma anche per inviarli alla Pubblica Amministrazione per adempimenti o per partecipare a gare o bandi (anche internazionali, visto che tra i documenti disponibili c’è la visura dell’impresa già tradotta in inglese).

Per accedere ad impresa.italia.it sarà sufficiente essere in possesso delle identità digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo SPID (il Sistema Pubblico di identità digitale), o la CNS (la Carta Nazionale dei Servizi). Per aprire il tuo cassetto digitale o per informazioni su come avere la tua identità digitale, contatta la Camera di commercio di Caltanissetta.

* Solo per le imprese con sede in uno degli otre 3600 comuni che utilizzano la piattaforma delle Camere di commercio impresainungiorno.gov.it.

L’incontro per la presentazione del servizio gratuito è fissato per le ore 11 di giorno 24 Luglio presso la sede della Camera di Commercio di Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele n.38.

