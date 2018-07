CALTANISSETTA – Inizierà lunedì 16 luglio in Grest per ragazzi speciali. Sono dei ragazzi che non hanno potuto partecipare ai Grest che le parrocchie della città hanno organizzato in questo estate. L’amministrazione comunale insieme alla parrocchia S. Luca e all’associazione “tutti uguali” ha pensato di coinvolgere tutti i ragazzi che per la loro disabilità e per la necessaria assistenza potranno vivere un’ esperienza unica. La disponibilità di P. Alfonso Cammarata ( parroco di San Luca) hanno fatto il resto. Per eventuali informazioni si può contattare la parrocchia S. Luca o Daniela Pititto tel. 3246142872.

