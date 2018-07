La dea bendata ancora una volta “bussa” a Caltanissetta. A far festa un anonimo fortunato che con un gratta e vinci da 5 euro ne ha incassati ben 500.000. Il fortunato si è premurato di ringraziare l’In Cafè di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, in zona San Luca, di proprietà di Michele Mastrosimone e Giada Mugavero, con un biglietto affisso “inusualmente” in bagno, recante la scritta grazie e la fotocopia del biglietto vincente che appartiene alla serie “Tris vincente: rimetti in gioco i numeri”.

