CALTANISSETTA – I nisseni Maurizio Emanuel Santoro, 28 anni e Salvatore Polizzi, 27 anni, sono stati condannati per il furto di 5 tonnellate di ferro compiuto in un deposito di via Rochester a Caltanissetta. Il giudice monocratico ha comminato la pena di un anno e quattro mesi ciascuno, più 800 euro di multa a testa, ai due imputati che, colti sul fatto dalla polizia, avevano ammesso le loro responsabilità, dichiarando di aver agito per necessità. Entrambi hanno scelto di essere processati con il rito abbreviato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...