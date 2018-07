CALTANISSETTA – Venerdì 13 Luglio una delegazione della Federconsumatori, composta dal Presidente Luisa Lunetta, dal Consigliere Michele Claudio Alessi, è stata ricevuta dal Sindaco del Comune di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo. L’incontro scaturisce da una richiesta formale della Federconsumatori Nissena per potere aprire un tavolo tecnico che affronti le problematiche connesse alla predisposizione, per tutti gli Uffici dell’Ente Locale, la “Carta dei Servi” ed in particolar modo quella relativa l’Ufficio Tributi, affinché la Cittadinanza/Utenza abbia la dovuta attenzione da parte dell’Amministrazione al momento che si trova ad interloquire con gli Addetti dei Servizi. Ufficio, quest’ultimo, che ha un’importanza strategica per il delicato compito che svolge, proprio per le funzioni che espleta nella riscossione dei tributi e delle tasse.

La Federconsumatori ha ottenuto “Il Tavolo Tecnico”, fissato per il prossimo 30 Luglio, a tutela dei Consumatori del Territorio Nisseno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...