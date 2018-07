CALTANISSETTA – La Federazione Provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare, col Commissario Maria Grazia Giammorcaro e i soci della sezione di Caltanissetta, in Occasione del 75° Anniversario del bombardamento su Caltanissetta, Venerdì 13 Luglio alle ore 18.00 presso i locali dell’InfoPoint Pro Loco, organizza un incontro per ricordare le fasi del bombardamento nei giorni dal 9 al 13 Luglio 1943 in città. Dopo il saluto del Commissario del Nastro Azzurro, di D’Antona Presidente Pro Loco, il socio del Nastro Azzurro Enzo Falzone relazionerà sui fatti accaduti. A seguire, il Vicario Emerito Monsignor Campione racconterà la sua testimonianza di seminarista diciottenne. Di seguito sarà proiettato un filmato con foto storiche degli eventi.

