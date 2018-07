CALTANISSETTA – Il cartellone estivo proposto da Rigenerazione in MoVimento – Estate a 5 stelle prosegue , mercoledì 1 agosto, in uno dei luoghi più suggestivi e teatrali della città: la scalinata San Francesco.

Alle 19.30 agorà pubblica dei pentastellati per trattare, con i cittadini, le tematiche relative alle condizioni del quartiere. Dare voce ai residenti è fondamentale per capire come migliorare uno dei quartieri storici della città. La seconda tematica sarà la legittima difesa e la sicurezza, una città sicura ha cittadini sereni! Questo tema sarà il trait d’union per entrare nel vivo della nostra serata: la compagnia del “Teatro Stabile Nisseno” presenterà la commedia “Un ladro per amico” di Giuseppe Speciale. Gli attori porteranno in scena, in chiave comica e in dialetto siciliano, l’argomento della legittima difesa.