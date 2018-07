CALTANISSETTA – “Conferme” per la scuola di danza classica e contemporanea “Tersicore” diretta da Olga Giliberto: le due giovani allieve Francesca Arnone e benedetta D’Aleo, rispettivamente di 12 e 11 anni, durante l’anno accademico, hanno partecipato allo stage presso la scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma dove si sono distinte per la loro ottima tecnica classica, l’eleganza e il senso artistico; doti indispensabili per un danzatore. In tale occasione, la piccola Benedetta è stata ammessa, con menzione speciale, presso la scuola del prestigioso ente lirico dove avrebbe dovuto presentarsi l’8 gennaio. Per motivi scolastici è stato impossibile effettuare il trasferimento, pertanto nell’attesa di presentarsi all’audizione che si sarebbe svolta a maggio per definirne il corso, dietro consiglio dell’insegnante, si è presentata all’audizione presso la scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano. La piccola danzatrice, non soltanto ha superato brillantemente l’audizione, ma ha anche sostenuto il periodo di prova di due settimane (dall’11 giugno al 27 giugno) . A seguito di questo, ha affrontato un esame finale ottenendo l’ammissione definitiva presso il noto ente lirico che ha dato i natali artistici a celebri danzatori come Carla Fracci, Luciana Savignano, Alessandra Ferri, Roberto Bolle per citarne solo alcuni. Contemporaneamente la piccola Francesca Arnone, durante uno stage svoltosi a Palermo, ha ottenuto una borsa di studio per partecipare all’audizione presso la prestigiosa scuola dell’Opera di Berlino, considerato uno degli enti lirici più importanti nel mondo per la formazione classica. Francesca ha superato, anche, la settimana di prova (dall’11 giugno al 16 giugno) e la definitiva ammissione riscuotendo gli elogi da parte dei docenti e del maestro vicedirettore Marek Rözycki. Il 22 maggio, sia Francesca sia Benedetta, hanno sostenuto l’audizione presso l’Opera di Roma con l’ammissione rispettivamente al III° e al II° corso; Francesca partirà a breve per affrontare, anche lei, il periodo di prova. Grande plauso per queste due giovani promesse della danza che, nonostante la giovane età, si sono trovate dinnanzi ad una delle decisioni più importanti della loro vita. Benedetta partirà per Milano, Francesca è in attesa di completare il periodo di prova prima di prendere la sua decisione. A loro va l’augurio, da parte di tutta la scuola e dell’insegnante Olga Giliberto, per una brillante carriera artistica.

